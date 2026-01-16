Méribel Cross fit Hyrox Trail Méribel Mottaret Les Allues

Méribel Cross fit Hyrox Trail

Méribel Mottaret Front de neige Les Allues Savoie

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Pour la première fois à Méribel, un événement sur 3 jours mêlant CrossFit, Hyrox et Trail sera organisé. Trois jours de défis sportifs, d’endurance et de partage au cœur des montagnes pour tous les passionnés.

Méribel Mottaret Front de neige Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net

English : Méribel Cross fit Hyrox Trail

For the first time in Méribel, a 3-day event combining CrossFit, Hyrox and Trail will be held. Three days of sporting challenges, endurance and sharing in the heart of the mountains for all enthusiasts.

