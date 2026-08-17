Coldplayed Joué-lès-Tours
samedi 3 octobre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
Coldplayed
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 32.4 – 32.4 – 32.4 EUR
32.4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
C’est après le concert de COLDPLAY au Stade de France en 2012 que Kévin Cartière, totalement fan de l’univers de Chris Martin, décide de se lancer dans ce projet fou CRÉER UN TRIBUTE BAND DE COLDPLAY !
C’est après le concert de COLDPLAY au Stade de France en 2012 que Kévin Cartière, totalement fan de l’univers de Chris Martin, décide de se lancer dans ce projet fou CRÉER UN TRIBUTE BAND DE COLDPLAY !
Il réunit alors 7 amis musiciens et techniciens tous aussi fans que lui et les emmène dans cette aventure dès 2013.
Débute alors un long et passionnant travail quotidien pour recréer à l’identique le son, le visuel, les effets, l’ambiance et l’univers musical de Coldplay. Pour nous, Coldplay est le digne héritier de la grande tradition pop rock britannique qui a vendu plus de 90 millions d’albums à travers le monde ! Tout le monde connaît au moins un titre de Coldplay, leurs tubes sont universels, fédérateurs et porteurs d’espoir 32.4 .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
It was after the Coldplay concert at the Stade de France in 2012 that Kévin Cartière, a huge fan of Chris Martin’s world, decided to embark on this crazy project: FORM A COLDPLAY TRIBUTE BAND!
L’événement Coldplayed Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37
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