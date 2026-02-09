COLDPLAYED Place Armand Lanoux Perpignan
COLDPLAYED Place Armand Lanoux Perpignan vendredi 30 octobre 2026.
COLDPLAYED
Place Armand Lanoux Palais des congrès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 35.99 – 35.99 – 41
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-30
2026-10-30
Au Palais des congrès, venez découvrir ce show unique en France !
Place Armand Lanoux Palais des congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Come and discover this unique show at the Palais des Congrès!
