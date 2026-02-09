COLDPLAYED Place Armand Lanoux Perpignan

COLDPLAYED Place Armand Lanoux Perpignan vendredi 30 octobre 2026.

Place Armand Lanoux Palais des congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 35.99 – 35.99 – 41

Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-30

2026-10-30

Au Palais des congrès, venez découvrir ce show unique en France !
Place Armand Lanoux Palais des congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

Come and discover this unique show at the Palais des Congrès!

L’événement COLDPLAYED Perpignan a été mis à jour le 2026-02-09 par PERPIGNAN TOURISME