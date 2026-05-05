COLLAPSE, Le Trianon, Noisy-le-Sec

COLLAPSE Dimanche 10 mai, 16h30 Le Trianon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T16:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:55:00+02:00

Fin : 2026-05-10T16:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:55:00+02:00

Peu après le 7 octobre 2023, Anat retourne dans ce qui était autrefois sa maison. Elle erre et filme pendant plus de deux ans dans ce kibboutz incendié et sur des terres agricoles transformées en machines de destruction. Au-delà de la clôture, Gaza est anéantie.

Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/3155?showId=59896 »}]

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