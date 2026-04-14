Printemps à vélo / Village du Cycle, Maison de l’Emploi – Site de Noisy-le-Sec, Noisy-le-Sec

Printemps à vélo / Village du Cycle Mercredi 6 mai, 13h30 Maison de l’Emploi – Site de Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T13:30:00+02:00 – 2026-05-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T13:30:00+02:00 – 2026-05-06T17:30:00+02:00

Le Printemps à vélo !

C’est l’occasion de (re)découvrir notre territoire riche en opportunités !

Tout au long du mois d’avril, bénéficiez des activités proposées par nos partenaires (vélo-école adultes et enfants, ateliers de co-réparation, sorties à vélo, ateliers de sensibilisation au code de la route, etc.).

Le petit plus ? Des découvertes métiers itinérantes ! À Bondy et à Noisy-le-Sec, suivez nos professionnels de l’accompagnement pour découvrir des métiers, apprendre à réparer votre matériel et postuler auprès d’entreprises (le tout à vélo, bien sûr !).

Et pour finir ? Un village du cycle au grand air avec nos partenaires disponibles pour animer divers ateliers ! Un événement convivial ouvert à toutes et tous, petits et grands.

Renseignements et inscriptions auprès de la Maison de l’emploi – site de Noisy-le-Sec :

35 Avenue de Bobigny

Tél : 01 83 74 56 40

accueil.mdenoisy@est-ensemble.fr

Maison de l’Emploi – Site de Noisy-le-Sec 35 avenue de Bobigny, 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Léo Lagrange Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 56 40 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.mdenoisy@est-ensemble.fr »}] [{« link »: « mailto:accueil.mdenoisy@est-ensemble.fr »}]

Moment convivial autour de l’univers du cycle. Au programme : Balade, atelier, sensibilisation,… pour les grands et les petits !

Tony NELTA