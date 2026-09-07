Collecte de sang à Saint-Dizier, Le Palace (salle polyvalente), Saint-Dizier

Informations pratiques

Collecte de sang à Saint-Dizier Jeudi 17 septembre, 15h30 Le Palace (salle polyvalente) Haute-Marne

Don sur rendez-vous, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité établies par l’Établissement français du sang.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T15:30:00+02:00 – 2026-09-17T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T15:30:00+02:00 – 2026-09-17T19:30:00+02:00

À l’occasion de Septembre en Or, mois de sensibilisation aux cancers pédiatriques, l’Établissement français du sang organise une collecte de sang à Saint-Dizier.

Les donneurs sont accueillis à la salle Le Palace le jeudi 17 septembre 2026, de 15 h 30 à 19 h 30.

Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg et être reconnu apte lors de l’entretien préalable au don. Une pièce d’identité doit être présentée. Il est recommandé de manger avant le rendez-vous et de bien s’hydrater.

Un test d’éligibilité est disponible sur le site de l’Établissement français du sang avant la prise de rendez-vous.

Le Palace (salle polyvalente) 1 rue des Bragards, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 La Noue Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 68 https://www.saint-dizier.fr [{« type »: « link », « value »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/166487/tous »}] Salle du Palace

À l’occasion de Septembre en Or, l’Établissement français du sang organise une collecte à Saint-Dizier pour répondre aux besoins des patients.