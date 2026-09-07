Constellation 2.0, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

Constellation 2.0 Mercredi 16 septembre, 14h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00

Venez prêter votre voix pour donner vie a vos personnages de film, série ou dessin animé préféré !

Nos micros vous attendent ! Prêt ? Moteur ! Action !

Public : 11 ans et +.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}, {« owner »: {« uid »: 21109932, « type »: « agenda »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 90, « bookingContact »: « media-saintdizier@agglo-saintdizier.fr », « venueId »: 29146, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 1 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789561800000, « id »: 1}], « bookingEmail »: null, « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « editing »: true, « duo »: false}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]

Atelier Doublage Animation