Collecte de sang à Saint-Dizier, Le Palace (salle polyvalente), Saint-Dizier

Informations pratiques

Collecte de sang à Saint-Dizier Jeudi 15 octobre, 15h30 Le Palace (salle polyvalente) Haute-Marne

Sur rendez-vous, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité au don de sang établies par l’Établissement français du sang.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T15:30:00+02:00 – 2026-10-15T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T15:30:00+02:00 – 2026-10-15T19:30:00+02:00

À l’occasion d’Octobre rose, l’Établissement français du sang (EFS) organise une collecte de sang à Saint-Dizier, jeudi 15 octobre 2026 de 15 h 30 à 19 h 30, à la salle Le Palace.

Le don se fait sur rendez-vous, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité établies par l’EFS. Pour donner son sang, il faut notamment être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg et être reconnu apte lors de l’entretien préalable au don. Une pièce d’identité doit être présentée.

Avant de se déplacer, il est possible de tester son éligibilité et de prendre rendez-vous sur le site de l’Établissement français du sang.

Le Palace (salle polyvalente) 1 rue des Bragards, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 La Noue Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 68 https://www.saint-dizier.fr [{« type »: « link », « value »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/166487/sang »}] Salle du Palace

À l’occasion d’Octobre rose, l’Établissement français du sang organise une collecte sur rendez-vous à la salle Le Palace, jeudi 15 octobre de 15h30 à 19h30.