Collecte de sang, Salle festive, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Collecte de sang Mercredi 23 septembre, 10h30, 14h30 Salle festive Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T14:30:00+02:00 – 2026-09-23T18:00:00+02:00

Salle festive 40 rue des Coquelicots, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/018.2.M7B096/sang?ville=76800 »}]

L’Établissement français du sang organise une collecte de sang. Santé