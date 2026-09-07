AGENDA · Saint-Étienne-du-Rouvray
Collecte de sang, Salle festive, Saint-Étienne-du-Rouvray
mercredi 23 septembre 2026 · Salle festive · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Collecte de sang Mercredi 23 septembre, 10h30, 14h30 Salle festive Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:30:00+02:00 – 2026-09-23T18:00:00+02:00
Salle festive 40 rue des Coquelicots, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/018.2.M7B096/sang?ville=76800 »}]
L’Établissement français du sang organise une collecte de sang. Santé
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