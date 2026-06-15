Vierzon

Collectif Ensemble !!!

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Mike et Riké (les deux chanteurs de Sinsémilia), Manu et Guizmo (de Tryo) et Vanupié réunis ensemble sur scène pour la première fois pour partager ensemble les plus gros titres de leurs répertoires respectifs de Tout le bonheur du monde, à L’hymne de nos campagnes en passant par Danser encore ou Rockadow. Une dream team pour une soirée unique…

Le but du collectif Ensemble !!! Pour ces artistes ? Prendre et transmettre du plaisir !

Comment ? En revisitant ensemble les grands titres de leurs répertoires respectifs aux frontières du reggae et de la chanson française.

De la bonne humeur, des chansons que l’on connaît tous, réarrangées pour l’occasion, des textes qui font tellement sens dans une époque troublée, un moment simple et chaleureux qui fera du bien à toutes et tous. 36 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Collectif Ensemble !!! Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON