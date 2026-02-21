Collectif Faire Meute, projection vidéo Kerguerwen Trédrez-Locquémeau

Collectif Faire Meute, projection vidéo

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-29 20:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Le collectif Faire Meute, basé à Rennes, propose cette soirée projection. Au menu 7 films avec de la fiction, de l’animation et du documentaire.

Ma Zamm kroc’hen n’eo ket da werzhan de Kaou Langoet et Miguel de Brito (clip) Clip musical représentant le poète brittophone Bernez Tangi dont le poème est mis en musique par son fils Brendan Tangi

Les Seins d’Emma Chevalier (fiction). Il filme ses seins, elle a une question.

Gros Bébé de Letty Badivanu (documentaire). Cette année, j’ai quitté Paris pour m’installer à la campagne. Je dis pas que je déteste, mais j’ai du mal à m’adapter. Et surtout, mes parents me manquent trop…*

Mommy Issues de Mathilde Rémy, Lora d’Addazio, Claudia Cortes Espejo (animation). C’est l’anniversaire de Stéphan…

Hajimé ! d’Alexandre Philippe (fiction). Lors d’une soirée en amoureux, Eric, jeune Docteur en bioinformatique et Amanda sa compagne, se font agresser dans la rue.

Le Gang des DS d’Antoine Garrec (documentaire). Un soir de février 2015, sur la terrasse d’un bar de Pont-L’Abbé , un mystérieux inconnu m’apprit l’existence de l’affaire du Gang des DS .

Rien que du vent de PH Debiès (fiction). Le détective Beaubien, ayant pour seules armes son immense savoir et un exemplaire du Nécronomicon, enquête sur de mystérieuses disparitions sur une île battue par les vents. .

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

