Duo Chloé Breillot et Pierrick Hardy Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Duo Chloé Breillot et Pierrick Hardy

Café Théodore, Trédrez-Locquémeau, Côtes-d'Armor

1er mars 2026, 18h30

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Fado et autres chansons lusophones

Depuis 2022, Chloé Breillot (chant) et Pierrick Hardy (guitare) revisitent le répertoire lusophone et tout particulièrement celui du fado. Les morceaux interprétés, choisis pour leur force et leur fulgurance poétique, racontent avec la vérité des chansons populaires le désir et la peine, l’amour et l’absence.

Dans ce duo, chant et guitare dialoguent sans hiérarchie, pour revisiter compositions originales ou morceaux traditionnels à travers des arrangements atypiques. Une promenade en langue originale dans ces répertoires d’hier et d’aujourd’hui, auxquels le jeu chatoyant de Pierrick et la voix saisissante de Chloé donnent un nouveau souffle.

Depuis la création du projet, le duo s’est produit une centaine de fois partout en France, dans des festivals comme les Suds à Arles, les Musicales de Mortagne et du Perche, les Arches en Jazz, le Festival de Chaillol, dans des salles comme le Théâtre de Caen, le Théâtre de Nogent-sur-Marne, le Comptoir-Halle Roublot, le Collège des Bernardins, le Carré du Perche, la Maison du Portugal, ainsi qu’à Lisbonne au célèbre Tasca do chico et à Porto à la Casa da Guitarra. Ils viennent de réaliser une tournée dans le Nord Cotentin organisée par le Trident scène nationale de Cherbourg .

