Gabriel Saglio Trio chanson intimiste Kerguerwen Trédrez-Locquémeau

Gabriel Saglio Trio chanson intimiste

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 21:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Gabriel SAGLIO nous livre dans ce trio des versions plus intimistes de ces chansons. Ce chanteur a la plume délicate s’entoure pour cela de deux acolytes exceptionnels. D’un côté, le multi-instrumentiste nantais Pierre THARY et de l’autre le virtuose de l’accordéon brésilien Douglas MARCOLINO. Poésie sensible et rythmes brésiliens enlacés.

Son chaud de la clarinette basse et mélancolie du violoncelle entremêlés.

Et toujours, cette voix cassée…Un instant suspendu.

Gabriel SAGLIO: Chant Clarinette Clarinette Basse, Douglas MARCOLINO Accordéon

Pierre THARY Violoncelle Trompette .

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

