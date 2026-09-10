Collection d’affiches anciennes, centre bourg, Saint-Haon-le-Châtel

Informations pratiques

Collection d’affiches anciennes 19 et 20 septembre centre bourg Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée d’une collection particulière d’affiches anciennes.

centre bourg 45 Chemin du Puits de la Garde 42370 Saint-Haon-le-Châtel Saint-Haon-le-Châtel 42370 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Visite guidée d’une collection particulière d’affiches anciennes

Visite guidée d’une collection particulière d’affiches anciennes.

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