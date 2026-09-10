Ouverture du manoir à la fleur de lys, Manoir fleur de lys, Saint-Haon-le-Châtel

Informations pratiques

Ouverture du manoir à la fleur de lys 19 et 20 septembre Manoir fleur de lys Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite du manoir à la fleur de Lys (XIVe siècle), une des plus belles demeures de Saint-Haon-le-Châtel.

Manoir fleur de lys 42370 Saint Haon le Chatel Saint-Haon-le-Châtel 42370 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Visite du jardin du Manoir à la fleur de Lys (XIVe siècle), une des plus belles demeures de Saint-Haon-le-Châtel

Visite du manoir à la fleur de Lys (XIVe siècle), une des plus belles demeures de Saint-Haon-le-Châtel.