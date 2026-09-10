Visite du jardin de la maison au cadran solaire, Maison au cadran solaire, Saint-Haon-le-Châtel

Informations pratiques

Visite du jardin de la maison au cadran solaire 19 et 20 septembre Maison au cadran solaire Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite du jardin de la maison au cadran solaire (XIVe siècle), une des plus belles du village de Saint-Haon-le-Châtel

Maison au cadran solaire 35 Rue de la Barre, 42370 Saint-Haon-le-Châtel Saint-Haon-le-Châtel 42370 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du jardin de la maison au cadran solaire (XIVe siècle), une des plus belles du village de Saint-Haon-le-Châtel