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AGENDA · Saint-Haon-le-Châtel

Visite du jardin de la maison au cadran solaire, Maison au cadran solaire, Saint-Haon-le-Châtel

samedi 19 septembre 2026 · Maison au cadran solaire · Saint-Haon-le-Châtel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison au cadran solaire
Adresse
35 Rue de la Barre, 42370 Saint-Haon-le-Châtel
Ville
42370 Saint-Haon-le-Châtel
Département
Loire

Visite du jardin de la maison au cadran solaire 19 et 20 septembre Maison au cadran solaire Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite du jardin de la maison au cadran solaire (XIVe siècle), une des plus belles du village de Saint-Haon-le-Châtel

Maison au cadran solaire 35 Rue de la Barre, 42370 Saint-Haon-le-Châtel Saint-Haon-le-Châtel 42370 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Visite du jardin de la maison au cadran solaire (XIVe siècle), une des plus belles du village de Saint-Haon-le-Châtel

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