Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Collection Guadeloupe-Martinique-Guyane

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 15:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

À travers l’art contemporain créole, l’archéologie des mondes autochtones, et des œuvres liées à l’histoire et aux mémoires de l’esclavages, cette Collection proposera un dialogue riche entre cultures, héritages et imaginaires. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 microfolie@saint-yrieix.fr

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English : Collection Guadeloupe-Martinique-Guyane

L’événement Collection Guadeloupe-Martinique-Guyane Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin