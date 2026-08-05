Informations pratiques

Saumur

Collection Hippomobile de Saumur

1 rue de l’Abbaye Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le hall du 19e siècle de la maison Bouvet-Ladubay découvrez cette exposition permanente de plus de vingt voitures hippomobiles.

Visite guidée d’un patrimoine exceptionnel des Haras nationaux et du Château-Musée de Saumur témoignant de la variété des usages de l’attelage et des savoir-faire en matière de carrosserie, de charronnage et de sellerie.

Visite en continu

Expérience immersive La visite dont vous êtes le héros laissez-vous guider par les étudiants de Nantes Université et explorez autrement la collection hippomobile de Saumur. À travers trois visites flash, incarnez un personnage, faites vos choix… et découvrez, au fil de votre parcours, les métiers et savoir-faire liés à la fabrication d’une voiture hippomobile.

Ce projet s’inscrit dans un partenariat entre l’Institut français du cheval et de l’équitation et Nantes Université (Master Histoire publique), autour d’une collection exceptionnelle issue d’une collaboration inédite entre Bouvet Ladubay, le Château-musée de Saumur, Saumur Attelage et l’IFCE.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h.

Visite guidée à partir de 10h30 et à partir de 15h. .

1 rue de l’Abbaye Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 83 83 accueil@bouvet-ladubay.fr

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English :

In the 19th-century hall of the Bouvet-Ladubay house, discover this permanent exhibition of more than twenty horse-drawn carriages.

L’événement Collection Hippomobile de Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-08-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME