Colloque international, Bibliothéque Francophone Multimédia, Limoges
Colloque international, Bibliothéque Francophone Multimédia, Limoges mercredi 3 juin 2026.
Colloque international 3 – 5 juin Bibliothéque Francophone Multimédia Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T09:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Colloque international « René Despestre : Mer-veilleuses réalités »
3, 4 et 5 juin 2026
Limoges
Programme en PDF
Bibliothéque Francophone Multimédia Place Aimé Césaire, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.unilim.fr/ehic/wp-content/uploads/sites/24/2026/05/programme-MER-en-PLANCHE.pdf »}]
« René Despestre : Mer-veilleuses réalités »
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