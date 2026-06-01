Colloque international, Bibliothéque Francophone Multimédia, Limoges

Colloque international 3 – 5 juin Bibliothéque Francophone Multimédia Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T09:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Colloque international « René Despestre : Mer-veilleuses réalités »

3, 4 et 5 juin 2026

Limoges

Programme en PDF

Bibliothéque Francophone Multimédia Place Aimé Césaire, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.unilim.fr/ehic/wp-content/uploads/sites/24/2026/05/programme-MER-en-PLANCHE.pdf »}]

« René Despestre : Mer-veilleuses réalités »