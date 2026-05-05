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Exposition RENÉ DEPESTRE BFM Centre-ville (galerie du Forum) Limoges

Exposition RENÉ DEPESTRE BFM Centre-ville (galerie du Forum) Limoges

Exposition RENÉ DEPESTRE BFM Centre-ville (galerie du Forum) Limoges mardi 2 juin 2026.

Lieu : BFM Centre-ville (galerie du Forum)

Adresse : 2 place Aimé Césaire

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Limoges

Exposition RENÉ DEPESTRE

BFM Centre-ville (galerie du Forum) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :
2026-06-02

Afin de célébrer le centenaire de l’artiste Depestre, la bibliothèque présente une exposition sur l’oeuvre du poète, romancier et essayiste haïtien dont le fonds est conservé dans les collections municipales.   .

BFM Centre-ville (galerie du Forum) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00 

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English :

L’événement Exposition RENÉ DEPESTRE Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole

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