Exposition RENÉ DEPESTRE BFM Centre-ville (galerie du Forum) Limoges
Exposition RENÉ DEPESTRE BFM Centre-ville (galerie du Forum) Limoges mardi 2 juin 2026.
Limoges
Exposition RENÉ DEPESTRE
BFM Centre-ville (galerie du Forum) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Afin de célébrer le centenaire de l’artiste Depestre, la bibliothèque présente une exposition sur l’oeuvre du poète, romancier et essayiste haïtien dont le fonds est conservé dans les collections municipales. .
BFM Centre-ville (galerie du Forum) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
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L’événement Exposition RENÉ DEPESTRE Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole
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