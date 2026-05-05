Exposition RENÉ DEPESTRE BFM Centre-ville (galerie du Forum) Limoges

Limoges

Exposition RENÉ DEPESTRE

BFM Centre-ville (galerie du Forum) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Afin de célébrer le centenaire de l’artiste Depestre, la bibliothèque présente une exposition sur l’oeuvre du poète, romancier et essayiste haïtien dont le fonds est conservé dans les collections municipales. .

BFM Centre-ville (galerie du Forum) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

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English :

L’événement Exposition RENÉ DEPESTRE Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole