Exposition, Bibliothéque Francophone Multimédia, Limoges

Exposition Mardi 2 juin, 10h00 Bibliothéque Francophone Multimédia Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Bibliothéque Francophone Multimédia Place Aimé Césaire, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

René Depestre MER-veilleuses réalités