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Exposition, Bibliothéque Francophone Multimédia, Limoges

Exposition, Bibliothéque Francophone Multimédia, Limoges

Exposition, Bibliothéque Francophone Multimédia, Limoges mardi 2 juin 2026.

Lieu : Bibliothéque Francophone Multimédia

Adresse : Place Aimé Césaire, 87000 Limoges

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Exposition Mardi 2 juin, 10h00 Bibliothéque Francophone Multimédia Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Bibliothéque Francophone Multimédia Place Aimé Césaire, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
René Depestre MER-veilleuses réalités

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