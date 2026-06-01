Exposition, Bibliothéque Francophone Multimédia, Limoges
Exposition, Bibliothéque Francophone Multimédia, Limoges mardi 2 juin 2026.
Exposition Mardi 2 juin, 10h00 Bibliothéque Francophone Multimédia Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00
Bibliothéque Francophone Multimédia Place Aimé Césaire, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
René Depestre MER-veilleuses réalités
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