Conférence-débat sur le patrimoine roulant BFM Centre-Ville de Limoges Limoges

Limoges

Conférence-débat sur le patrimoine roulant

BFM Centre-Ville de Limoges 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 14:15:00

fin : 2026-06-02 17:00:00

Date(s) :

2026-06-02

La délégation Limousin de la Fondation du patrimoine organise une conférence consacrée au patrimoine roulant, sous la présidence de Marie-José Durand-Servoingt, nouvelle déléguée régionale, et animée par Patrick Bolli, délégué en charge du patrimoine roulant.

Programme

14h15 accueil du public

14h30 Yves de la Poëze, délégué national au Patrimoine des Transports

15h Yves Claval, vice-président de la Fédération Française des Véhicules d’époque

15h30 David Sassé, lycée professionnel de Saint-Vaury restauration de la Ford Vedette

16h Bernard Coëffe, Conservatoire Ferroviaire Territoires Limousin Périgord: restauration de la locomotive 231K 82

16h30 moment convivial

Cette rencontre mettra en lumière des initiatives locales dédiées à la préservation du patrimoine roulant. .

BFM Centre-Ville de Limoges 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine limousin@fondation-patrimoine.org

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English : Conférence-débat sur le patrimoine roulant

L’événement Conférence-débat sur le patrimoine roulant Limoges a été mis à jour le 2026-05-25 par Terres de Limousin