Colloque International – Raul Hilberg, un historien et son siècle : l’écriture de l’histoire de la Shoah, hier et aujourd’hui Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Au programme de cette première journée du colloque, une conférence inaugurale donnée par l’historien Olof Bortz, suivie d’une table ronde sur la participation de Raul Hilberg dans le film Shoah, de Claude Lanzmann, avec la projection d’extraits de rushs.

En présence de FlorentBrayard, historien, directeur de recherches au CNRS, d’Olof Bortz, historien, université de Stockholm (Suède), de CarolineChampetier, cheffe opératrice, assistante de William Lubtschansky pour le film Shoah, JacquesFredj, directeur du Mémorial de la Shoah, JulieMaeck, historienne, responsable de la programmation de l’auditorium au Mémorial de la Shoah et, d’Irena Steinfeldt‑Levy, assistante de Claude Lanzmann pour le film Shoah.

Le colloque se tiendra les 9 et 10 novembre à l’Institut historique allemand et à l’EHESS.

En partenariat avec le Centre de recherches historiques (EHESS‑CNRS), le Centre d’histoire de Sciences Po Paris et l’Institut historique allemand.

Réserver

Raul Hilberg, le grand historien de la Shoah, est né il y a tout juste un siècle, en 1926. Ce centenaire offre l’opportunité de commémorer et discuter l’œuvre et l’héritage de celui qui constitue, sans nul doute, la plus puissante figure tutélaire de l’historiographie de la persécution et de l’extermination des Juifs européens par le régime nazi.

Le dimanche 08 novembre 2026

de 15h30 à 18h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-08T16:30:00+01:00

fin : 2026-11-08T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-08T15:30:00+02:00_2026-11-08T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-guidee-l-exposition-images-rafle-du-billet-vert +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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