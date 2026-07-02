Colloque : La ville manuscrite, quand les capitouls racontaient Toulouse (1395-1797), Salle du Sénéchal, Toulouse

Informations pratiques

Colloque : La ville manuscrite, quand les capitouls racontaient Toulouse (1395-1797) 22 et 23 septembre Salle du Sénéchal Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

A venir; horaires à confirmer

Salle du Sénéchal 17 rue de Rémusat, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole; ligne B – station Jeanne d’Arc

Premier colloque autour des chroniques des capitouls.