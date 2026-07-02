AGENDA · Toulouse
Colloque : La ville manuscrite, quand les capitouls racontaient Toulouse (1395-1797), Salle du Sénéchal, Toulouse
mardi 22 septembre 2026 · Salle du Sénéchal · Toulouse
Informations pratiques
Colloque : La ville manuscrite, quand les capitouls racontaient Toulouse (1395-1797) 22 et 23 septembre Salle du Sénéchal Haute-Garonne
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
A venir; horaires à confirmer
Salle du Sénéchal 17 rue de Rémusat, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole; ligne B – station Jeanne d’Arc
Premier colloque autour des chroniques des capitouls.
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