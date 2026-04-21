Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Colloque Le big bang, la science et Dieu …où en sommes nous? Partie 1 l’univers Crozant

Colloque Le big bang, la science et Dieu …où en sommes nous? Partie 1 l’univers Crozant

Colloque Le big bang, la science et Dieu …où en sommes nous? Partie 1 l’univers Crozant samedi 2 mai 2026.

Adresse : salle des f^tes

Ville : 23160 Crozant

Département : Creuse

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Crozant

Colloque Le big bang, la science et Dieu …où en sommes nous? Partie 1 l’univers

salle des f^tes Crozant Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Savoirs au Terroir et Les Fruits du Terroir vous invitent à
participer à un colloque sur l’Univers et Le Vivant.
Il s’agira de présenter d’une façon claire, synthétique et
compréhensible les avancées de l’Astrophysique quant à l’histoire de
l’Univers, l’histoire de sa perception et de sa structure en relation avec
l’évolution des théories de l’Astrophysique et de la Physique quantique.
Tarif 10€, prévoir un pique-nique
Café d’accueil à partir de 8h.
Renseignements et inscriptions savoirsauterroir@gmail.com
ou 02 54 47 44 15 ou 06 04 44 21 69   .

salle des f^tes Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 2 54 47 44 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Colloque Le big bang, la science et Dieu …où en sommes nous? Partie 1 l’univers

L’événement Colloque Le big bang, la science et Dieu …où en sommes nous? Partie 1 l’univers Crozant a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Dunois

À voir aussi à Crozant (Creuse)