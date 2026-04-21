Colloque Le big bang, la science et Dieu …où en sommes nous? Partie 1 l’univers Crozant
Colloque Le big bang, la science et Dieu …où en sommes nous? Partie 1 l’univers Crozant samedi 2 mai 2026.
Crozant
Colloque Le big bang, la science et Dieu …où en sommes nous? Partie 1 l’univers
salle des f^tes Crozant Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Savoirs au Terroir et Les Fruits du Terroir vous invitent à
participer à un colloque sur l’Univers et Le Vivant.
Il s’agira de présenter d’une façon claire, synthétique et
compréhensible les avancées de l’Astrophysique quant à l’histoire de
l’Univers, l’histoire de sa perception et de sa structure en relation avec
l’évolution des théories de l’Astrophysique et de la Physique quantique.
Tarif 10€, prévoir un pique-nique
Café d’accueil à partir de 8h.
Renseignements et inscriptions savoirsauterroir@gmail.com
ou 02 54 47 44 15 ou 06 04 44 21 69 .
salle des f^tes Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 2 54 47 44 15
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English : Colloque Le big bang, la science et Dieu …où en sommes nous? Partie 1 l’univers
L’événement Colloque Le big bang, la science et Dieu …où en sommes nous? Partie 1 l’univers Crozant a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Dunois
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