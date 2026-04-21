Crozant

Colloque Le big bang, la science et Dieu …où en sommes nous? Partie 1 l’univers

salle des f^tes Crozant Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Savoirs au Terroir et Les Fruits du Terroir vous invitent à

participer à un colloque sur l’Univers et Le Vivant.

Il s’agira de présenter d’une façon claire, synthétique et

compréhensible les avancées de l’Astrophysique quant à l’histoire de

l’Univers, l’histoire de sa perception et de sa structure en relation avec

l’évolution des théories de l’Astrophysique et de la Physique quantique.

Tarif 10€, prévoir un pique-nique

Café d’accueil à partir de 8h.

Renseignements et inscriptions savoirsauterroir@gmail.com

ou 02 54 47 44 15 ou 06 04 44 21 69 .

salle des f^tes Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 2 54 47 44 15

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English : Colloque Le big bang, la science et Dieu …où en sommes nous? Partie 1 l’univers

L’événement Colloque Le big bang, la science et Dieu …où en sommes nous? Partie 1 l’univers Crozant a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Dunois