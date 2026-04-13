Imiter la forêt au jardin avec le jardin-forêt, Jardin-Forêt Les Blaireautin.e.s, Crozant

Imiter la forêt au jardin avec le jardin-forêt 6 et 7 juin Jardin-Forêt Les Blaireautin.e.s Creuse

7€, 3€ pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite de ferme au Jardin-forêt Les Blaireautin•es : imiter la forêt au jardin avec le jardin-forêt.

Visites à 10h, 12h, 15h et 17h.

Jardin-Forêt Les Blaireautin.e.s 6 B Changotin 23160 Crozant Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 10 59 89 72 https://lesblaireautins.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0610598972 »}, {« type »: « email », « value »: « lesblaireautins@proton.me »}] [{« link »: « https://lesblaireautins.fr/ »}, {« link »: « https://shs.cairn.info/revue-pour-2025-1-page-391?lang=fr »}] Le site Les Blaireautin.e.s se déploie sur plusieurs parcelles certifiées en Agriculture Biologique dans un rayon de 1 km. Le cœur de ferme se compose d’un jardin-forêt de 2 000 m2, lieu de récoltes et de transmission. Ouvert à la visite de mai à octobre, ce jardin ressemble à ce que les particuliers peuvent mettre en place chez eux, même avec un jardin réduit, une cour ou un balcon. Parking sur place au milieu du hameau

Visite de ferme au Jardin-forêt Les Blaireautin•es : imiter la forêt au jardin avec le jardin-forêt.

©Héloïse Philippe