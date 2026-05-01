Crozant

Vente de légumes perpétuels et de plantes vivaces

6 bis Changotin Crozant Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 16:30:00

fin : 2026-05-22 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Vente de légumes perpétuels et de plantes vivaces

Une micro-pépinière sous les arbres est née à Crozant ! Abrité du soleil, de la grêle et du vent, j’y soignerai des légumes perpétuels, des vivaces, des arbres et arbustes, bref, des plantes de reforestation nourricière , ou comment vivre et se nourrir au plus proche des dynamiques de notre écosystème, en imitant la forêt. .

6 bis Changotin Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 59 89 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vente de légumes perpétuels et de plantes vivaces

L’événement Vente de légumes perpétuels et de plantes vivaces Crozant a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays Dunois