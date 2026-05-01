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Vente de légumes perpétuels et de plantes vivaces Crozant

Vente de légumes perpétuels et de plantes vivaces Crozant

Vente de légumes perpétuels et de plantes vivaces Crozant vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 6 bis Changotin

Ville : 23160 Crozant

Département : Creuse

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Crozant

Vente de légumes perpétuels et de plantes vivaces

6 bis Changotin Crozant Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:30:00
fin : 2026-05-22 19:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Vente de légumes perpétuels et de plantes vivaces
Une micro-pépinière sous les arbres est née à Crozant ! Abrité du soleil, de la grêle et du vent, j’y soignerai des légumes perpétuels, des vivaces, des arbres et arbustes, bref, des plantes de reforestation nourricière , ou comment vivre et se nourrir au plus proche des dynamiques de notre écosystème, en imitant la forêt.   .

6 bis Changotin Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 59 89 72 

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English : Vente de légumes perpétuels et de plantes vivaces

L’événement Vente de légumes perpétuels et de plantes vivaces Crozant a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays Dunois

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