Feu d’artifice et soirée entrecôtes
Crozant Creuse
Soirée entrecôte avant le feu d’artifice à la salle polyvalente
Afin de fêter la fête nationale, un feu d’artifice illuminera de mille couleurs les ruines de la forteresse et sera accompagné de musique. Un enchantement pour les yeux….. .
Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 81 77
English : Feu d’artifice et soirée entrecôtes
