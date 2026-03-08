Jeudi jazz Crozant

Jeudi jazz

Après une balade à l’ombre des arbres remarquables de l’Arboretum, nous vous invitons à prolonger le plaisir du lieu en vous installant sur l’esplanade d’accueil le temps d’un apéro concert en plein air. Boissons fraiches et tapas de saison et surtout une sélection de musiciens de jazz talentueux pour vous faire voyager, entre standards, improvisations et rythmes envoutants.

Tarif 8€ .

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 83 16

