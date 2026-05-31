Détours énigmatiques par le bocage, Crozant 23160, Crozant

Détours énigmatiques par le bocage 26 et 28 juin Crozant 23160 Creuse

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T13:00:00+02:00

À Crozant et dans le Pays Dunois, deux trésors motivent la participation de notre association aux Journées du Patrimoine de Pays : le paysage de bocage et les mystérieuses croix de Crozant, un énigmatique et exceptionnel ensemble patrimonial.

Les mystérieuses…

Figurez-vous que 51 petites croix taillées dans le granite ont été inventoriées entre 1993 et 2015.Implantées sur 15 km le long de la rive gauche de La Creuse, de part et d’autre de la forteresse, elles ont été écornées, cassées, volées, déplacées lors des travaux de voierie, puis réinstallées par les villageois. L’expertise de Didier FAUGUET, sculpteur sur pierre, Meilleur Ouvrier de France, démontre qu’elles ont été réalisées par des personnes différentes, n’ayant pas les mêmes savoirs ni savoir-faire. Voici leurs caractéristiques communes : De même forme, comme issues d’un unique modèle, elles ont été taillées à partir d’une dalle de granite de proximité affleurant dans les champs. La pierre a été levée, mettant les lits du granite à la verticale ; la tête pattée a été taillée en forme de V ; la base est conçue pour être enfoncée dans la terre. Plusieurs hypothèses circulent sur leur datation et leur fonction. Se fondant sur un texte écrit en latin en 570 et sur la découverte des plaques-boucles-burgondes et mérovingiennes, l’hypothèse de l’historien-géographe Philippe HIROU est la trame d’une Bande Dessinée Historique qui racontera l’épopée vécue par 3000 dunois au VI° siècle. Ces captifs de guerre furent déportés vers le marché des esclaves de Lyon, sauvés par EPTADE D’AUTUN avec l’argent de CLOVIS roi des Francs Saliens et de GONDEBAUD, roi des Burgondes Ils sont revenus en hommes et femmes libres sur le territoire après de nombreuses péripéties.

Le bocage

À Crozant, la vue est magistrale comme l’a écrit George SAND. « Tout ici y enflamme l’imagination. Tout y serre le cœur. ». Le paysage est fortement marqué par l’histoire médiévale avec les cinq TOURS impressionnantes de la forteresse bâtie sur l’éperon rocheux, situé au confluent de la rivière Creuse et de son affluent la Sédelle. Tout autour, paissent des vaches et des moutons limousins. Les arbres, les haies, les bois et les villages éparses constituent un paysage de bocage. Nombreux sont les habitants qui tiennent à préserver le bocage et qui œuvrent pour cela envers et contre toutes les ruptures agricoles sociales et climatiques.

Des paysagistes

C’est pourquoi nous vous proposons DES DÉTOURS par le bocage avec Capucine GÉRARD, toute fraîche sortie de ses études à l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois et avec son Maître de stage Jacques SAUTOT, jardinier créateur intarissable sur le tiers paysage, le jardin en mouvement, le jardin planétaire, ces concepts chers à Gilles CLÉMENT, illustre crozantais. En chœur et en duo, Jacques et Capucine révéleront les secrets des épines, des herbes, des arbrisseaux, des hêtres, des chênes, des charmes, des frênes et de tous les autres arbres de la vallée et de la faune qui s’y réfugie.

Des passeurs d’histoires

Ces DÉTOURS, nous les prendrons au travers des chemins anciens bordés de murs de pierres sèches, ouverts par les randonneurs ou réouverts pour l’occasion. Et au détour de nombreux chemins vous découvrirez les mystérieuses croix de type Crozant. Souvent, à leurs côtés ; tels des korrigans, des passeurs d’histoires alimenteront votre imagination sur les transformations des humains et de la nature dans cette belle vallée.

Rendez-vous chez Ninie

Alors, n’hésitez pas, lors des Journées Nationales du Patrimoine de Pays, faites donc le détour par CROZANT (23160). Nous vous proposons deux balades contées de 3 heures. Rendez-vous à 10H soit le vendredi 26 juin, soit le dimanche 28 juin devant « Chez Ninie », en plein cœur du bourg, café-bar devenu mythique au cours des temps.

Pour l’inscription par E-MAIL ou par SMS : collectif50croixcrozant@gmail.com – Tel : 06 35 02 41 94

Crozant 23160 16 rue Armand GUILLAUMIN Crozant Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.croixdecrozant.fr »}, {« type »: « email », « value »: « collectif50croixcrozant@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0635024194 »}] [{« link »: « mailto:collectif50croixcrozant@gmail.com »}]

Découvrir autrement les paysages du nord-ouest de la Creuse au travers d’une randonnée sur les chemins, le bocage et les mystérieuses croix de Crozant avec Jacques SAUTOT et Capucine GÉRARD bocage chemins

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