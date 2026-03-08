Balade contée la légende de la fileuse

Crozant Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Balade contée la légende de la fileuse, du Montet au Rocher de la fileuse/ Prévoir de bonnes chaussures, bâtons de marche conseillés. RDV 10 min avant le départ sur place.

Tarif 5€ adulte 2 ~enfant de 7 à 12 ans

Rens 06 61 46 09 05 par SMS .

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 46 09 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade contée la légende de la fileuse

L’événement Balade contée la légende de la fileuse Crozant a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Pays Dunois