28ème Médiévale de Crozant Crozant
28ème Médiévale de Crozant Crozant dimanche 2 août 2026.
28ème Médiévale de Crozant
Le bourg Crozant Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
L’Association les amis du château médiéval de Crozant , organise comme chaque année la fête médiévale de Crozant.
Vous y verrez plein d’animations en rapports avec le Moyen Age ( représentations théâtrales historiques, pantomimes, danseurs et musiciens) mais aussi des jeux pour enfants et adultes, du tir à l’arc, un marché d’artisans locaux, des visites du jardin médiéval etc…
Venez nombreux assister et participer à cette traditionnelle fête médiévale dans la joie et la bonne humeur! .
Le bourg Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 77 60 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 28ème Médiévale de Crozant
L’événement 28ème Médiévale de Crozant Crozant a été mis à jour le 2026-01-12 par Creuse Tourisme