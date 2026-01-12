28ème Médiévale de Crozant Crozant

28ème Médiévale de Crozant

Le bourg Crozant Creuse

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

2026-08-02

L’Association les amis du château médiéval de Crozant , organise comme chaque année la fête médiévale de Crozant.

Vous y verrez plein d’animations en rapports avec le Moyen Age ( représentations théâtrales historiques, pantomimes, danseurs et musiciens) mais aussi des jeux pour enfants et adultes, du tir à l’arc, un marché d’artisans locaux, des visites du jardin médiéval etc…

Venez nombreux assister et participer à cette traditionnelle fête médiévale dans la joie et la bonne humeur! .

Le bourg Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 77 60 54

