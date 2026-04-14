Visite guidée avec le propriétaire, Arboretum de la Sédelle, Crozant

Visite guidée avec le propriétaire 6 et 7 juin Arboretum de la Sédelle Creuse

8€, 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Rejoignez Philippe Wanty, créateur et propriétaire de l’Arboretum, pour une balade passionnante. Vous y découvrirez les principes de la conception d’un jardin, l’importance des perspectives visuelles, ainsi qu’une réflexion sur les collections botaniques.

Arboretum de la Sédelle 2 Villejoint, 23160 Crozant, France Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33555898316 http://www.arboretumsedelle.com Cette ancienne vallée agricole, cachée des regards, a été reconquise et apprivoisée par Nell et Philippe Wanty à partir de 1987. Souhaitant constituer un arboretum, ils ont utilisé la déclivité du vallon pour y implanter des arbres de hautes tiges aux origines tant européennes qu’asiatiques ou américaines, comprenant notamment une remarquable variété d’érables. Mais ce lieu va bien au-delà d’une simple collection. Celle-ci se laisse découvrir au gré d’un aménagement paysager subtil, qui unit les impulsions de la nature aux désirs des jardiniers. Une somptueuse coulée verte, bordée de murets de pierres sèches et ponctuée de charmilles taillées, emmène le promeneur par différents tableaux jusqu’aux berges de la Sédelle. Ces ambiances successives, délicates et ciselées animent la descente et viennent se heurter, en bas, à la sauvagerie magique de la lande de bruyère et aux bouillonnements de la rivière. La diversité botanique se retrouve autant dans l’apport de végétaux extérieurs que dans la richesse du milieu ambiant. Ici, l’harmonie règne en maîtresse des lieux, car l’homme et la nature ont signé un pacte de complicité durable.

Rejoignez Philippe Wanty, créateur et propriétaire de l’Arboretum, pour une balade passionnante. Vous y découvrirez les principes de la conception d’un jardin, l’importance des perspectives ainsi sur…

©nell wanty