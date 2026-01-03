14 eme Grande Boucle du Pays Dunois

SALLE DES FETES Crozant Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

14éme Grande boucle du Pays Dunois au départ de Crozant.

Au coeur de la Vallée des Peintres, possibilité de choisir parmi 5 circuits allant de 5 à 30 kms.

Contact 06 79 77 29 00 .

SALLE DES FETES Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 77 29 00 rando.pays.dunois@gmx.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 14 eme Grande Boucle du Pays Dunois

L’événement 14 eme Grande Boucle du Pays Dunois Crozant a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Pays Dunois