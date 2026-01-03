14 eme Grande Boucle du Pays Dunois Crozant
14 eme Grande Boucle du Pays Dunois Crozant dimanche 31 mai 2026.
14 eme Grande Boucle du Pays Dunois
Crozant Creuse
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
2026-05-31
14éme Grande boucle du Pays Dunois au départ de Crozant.
Au coeur de la Vallée des Peintres, possibilité de choisir parmi 5 circuits allant de 5 à 30 kms.
Contact 06 79 77 29 00 .
SALLE DES FETES Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 77 29 00 rando.pays.dunois@gmx.fr
