Journées des plantes de printemps Crozant

Journées des plantes de printemps

Arboretum de la sédelle Crozant Creuse

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

2026-05-09

ARBORETUM DE LA SÉDELLE

La fête des plantes de printemps vous propose des ventes de plantes rares ainsi que des visites guidées pour découvrir l’arboretum en pleine éclosion, un ravissement pour les yeux! Des conférences sont proposées afin de mieux comprendre la nature. Pour les grands et les petits.

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés. .

Arboretum de la sédelle Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 83 16 arbosedelle@free.fr

