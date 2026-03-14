COLO ÉTÉ ITINÉRANTE Langogne
COLO ÉTÉ ITINÉRANTE Langogne mardi 21 juillet 2026.
COLO ÉTÉ ITINÉRANTE
Langogne Lozère
Tarif : 600 – 600 – 850 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-21
L’association La Paillasse développe des activités artistiques et organise une Colo été en itinérance (camping) pendant 10 jours du Bleymard à Langogne pour les ado de11 à 17 ans avec des spectacles de rue, randonnée et un spectacle au Festiv’Allier Langogne.
Sur réservations.
L’association La Paillasse développe des activités artistiques et organise une Colo été en itinérance (camping) pendant 10 jours du Bleymard à Langogne pour les ado de11 à 17 ans avec des spectacles de rue, randonnée et un spectacle au Festiv’Allier Langogne.
Sur réservations. .
Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 association.lapaillasse@gmail.com
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English :
The La Paillasse association develops artistic activities and organizes a 10-day summer camp (camping) from Bleymard to Langogne for teenagers aged 11 to 17, with street shows, hiking and a show at the Festiv’Allier Langogne.
Reservations required.
L’événement COLO ÉTÉ ITINÉRANTE Langogne a été mis à jour le 2026-03-11 par 48-OT Langogne