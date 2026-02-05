COLONNES, ENTRE SUPPORT ET DÉCOR Perpignan

COLONNES, ENTRE SUPPORT ET DÉCOR

Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27

2026-06-27

Rendez-vous Place de la Loge, le service Ville d’Art et d’Histoire vous propose des flâneries urbaines vous permettant de partir à la rencontre de matières qui murmurent et de formes qui racontent notre riche patrimoine.

English :

Rendezvous at Place de la Loge, where the Ville d?Art et d?Histoire department invites you to take a stroll through the city, discovering the whispering materials and shapes that tell the story of our rich heritage.

