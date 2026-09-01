Color Run Cloyes-les-Trois-Rivières
samedi 12 septembre 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Color Run
Les Tirelles Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez nombreux en famille, entre collègues ou entre amis pour courir ou marcher sur 5km et profiter d’un grand lâcher de poudre colorée. Ouvert à tous. Proposé par l’USCD Marmay.
Le tarif comprend un tee-shirt, une paire de lunettes et un sachet de poudre colorée (tout sera remis le jour-même).
Inscriptions en ligne sur www.protiming.fr (recherche Color Run Marmay 2026). Pas d’inscription sur place. 15 .
Les Tirelles Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 41 39 46 58 gaedjahrei974@gmail.com
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English :
Bring your whole family, colleagues, or friends to run or walk 5 km and enjoy a big shower of colored powder. Open to everyone. Presented by USCD Marmay.
L’événement Color Run Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-08-24 par OT GRAND CHATEAUDUN
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