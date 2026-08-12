Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Cuisinez le rata beauceron revisité

Salle des fêtes de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 10:00:00

fin : 2026-10-25 13:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Le lauréat du défi culinaire 2026 vous dévoile sa version revisitée du rata beauceron. Découvrez ses techniques et associations de saveurs, cuisinez ensemble et laissez-vous surprendre par une nouvelle façon de déguster ce plat emblématique.

L’atelier est suivi d’un repas partagé.

Réservation obligatoire. .

Salle des fêtes de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

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English :

The winner of the 2026 Culinary Challenge reveals his reimagined version of rata beauceron. Discover their techniques and flavor combinations, cook together, and let yourself be surprised by a new way to enjoy this iconic dish.

The workshop is followed by a shared meal.

L’événement Cuisinez le rata beauceron revisité Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-08-12 par OT GRAND CHATEAUDUN