Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Déjeuner Champêtre

Grange Raymond Maulny Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 12:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

L’amicale de Saint Hilaire sur Yerre vous propose un déjeuner champêtre animé par l’orchestre Les Phillip’s .

Au menu apéritif, salade fraicheur, barbecue et ses légumes, fromage, tarte aux pommes et café .

Inscriptions et règlements avant le 31 juillet à déposer chez

– M. Boulay Bruno, 2 rue du Ver Creux

– M. Neveu Jean Pierre, 10 rue des acacias Mersantes

– Mme Latouche Monique, 31 rue du 11 Novembre

Les chèques seront encaissés après le 30 aout. 26 .

Grange Raymond Maulny Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 82 36 78 29

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English :

The Saint Hilaire sur Yerre Social Club invites you to a picnic lunch featuring a performance by the band Les Phillip’s.

On the menu: an aperitif, a fresh salad, barbecue with vegetables, cheese, apple pie, and coffee.

L’événement Déjeuner Champêtre Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-05 par OT GRAND CHATEAUDUN