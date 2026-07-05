Déjeuner Champêtre Cloyes-les-Trois-Rivières
dimanche 30 août 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Déjeuner Champêtre
Grange Raymond Maulny Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 12:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
L’amicale de Saint Hilaire sur Yerre vous propose un déjeuner champêtre animé par l’orchestre Les Phillip’s .
Au menu apéritif, salade fraicheur, barbecue et ses légumes, fromage, tarte aux pommes et café .
Inscriptions et règlements avant le 31 juillet à déposer chez
– M. Boulay Bruno, 2 rue du Ver Creux
– M. Neveu Jean Pierre, 10 rue des acacias Mersantes
– Mme Latouche Monique, 31 rue du 11 Novembre
Les chèques seront encaissés après le 30 aout. 26 .
Grange Raymond Maulny Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 82 36 78 29
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English :
The Saint Hilaire sur Yerre Social Club invites you to a picnic lunch featuring a performance by the band Les Phillip’s.
On the menu: an aperitif, a fresh salad, barbecue with vegetables, cheese, apple pie, and coffee.
L’événement Déjeuner Champêtre Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-05 par OT GRAND CHATEAUDUN
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