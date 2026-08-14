Apéro-projection-échanges Au fil de l’eau, de l’insouciance à la désobéissance Cloyes-les-Trois-Rivières
vendredi 27 novembre 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Apéro-projection-échanges Au fil de l’eau, de l’insouciance à la désobéissance
Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 19:00:00
fin : 2026-11-27 21:30:00
Date(s) :
2026-11-27
Ce documentaire explore les enjeux de la gestion de l’eau face aux sécheresses, inondations et choix d’aménagement de notre territoire. A travers une enquête menée en France, il montre que des solutions existent, à condition de faire des choix politiques et citoyens.
Un film porteur d’espoir et d’engagement autour de l’eau comme bien commun.
La projection (1h) sera suivie d’échanges et d’un apéritif.
Réservation conseillée. .
Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
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English :
This documentary explores the challenges of water management in the face of droughts, floods, and land-use planning decisions. Through an investigation conducted in France, it shows that solutions exist—provided that political and civic choices are made.
L’événement Apéro-projection-échanges Au fil de l’eau, de l’insouciance à la désobéissance Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-08-14 par OT GRAND CHATEAUDUN
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