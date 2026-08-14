Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Apéro-projection-échanges Au fil de l’eau, de l’insouciance à la désobéissance

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 19:00:00

fin : 2026-11-27 21:30:00

Date(s) :

2026-11-27

Ce documentaire explore les enjeux de la gestion de l’eau face aux sécheresses, inondations et choix d’aménagement de notre territoire. A travers une enquête menée en France, il montre que des solutions existent, à condition de faire des choix politiques et citoyens.

Un film porteur d’espoir et d’engagement autour de l’eau comme bien commun.

La projection (1h) sera suivie d’échanges et d’un apéritif.

Réservation conseillée. .

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This documentary explores the challenges of water management in the face of droughts, floods, and land-use planning decisions. Through an investigation conducted in France, it shows that solutions exist—provided that political and civic choices are made.

L’événement Apéro-projection-échanges Au fil de l’eau, de l’insouciance à la désobéissance Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-08-14 par OT GRAND CHATEAUDUN