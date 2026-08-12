Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Balade Entre Gourmandises et Patrimoine

25 rue Nationale Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-21 16:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Partez à la découverte du patrimoine de Cloyes-les-Trois-Rivières tout en savourant une sélection de produits locaux, sucrés et salés. Une balade gourmande proposée par Grand Châteaudun Tourisme, pour allier histoire, patrimoine et plaisirs du goût.

Rendez-vous devant l’office de tourisme à 13h45.

Réservation obligatoire. .

25 rue Nationale Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46

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English :

Set out to explore the heritage of Cloyes-les-Trois-Rivières while savoring a selection of local sweet and savory treats. A gourmet tour organized by Grand Châteaudun Tourisme, combining history, heritage, and culinary delights.

L’événement Balade Entre Gourmandises et Patrimoine Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-08-12 par OT GRAND CHATEAUDUN