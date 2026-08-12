Balade Entre Gourmandises et Patrimoine Cloyes-les-Trois-Rivières
samedi 21 novembre 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Balade Entre Gourmandises et Patrimoine
25 rue Nationale Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-11-21 16:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Partez à la découverte du patrimoine de Cloyes-les-Trois-Rivières tout en savourant une sélection de produits locaux, sucrés et salés. Une balade gourmande proposée par Grand Châteaudun Tourisme, pour allier histoire, patrimoine et plaisirs du goût.
Rendez-vous devant l’office de tourisme à 13h45.
Réservation obligatoire. .
25 rue Nationale Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46
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English :
Set out to explore the heritage of Cloyes-les-Trois-Rivières while savoring a selection of local sweet and savory treats. A gourmet tour organized by Grand Châteaudun Tourisme, combining history, heritage, and culinary delights.
L’événement Balade Entre Gourmandises et Patrimoine Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-08-12 par OT GRAND CHATEAUDUN
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