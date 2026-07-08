COLORS RECORDS CURATION : 10 ans de La Place La Place Paris
samedi 10 octobre 2026 · La Place · Paris
Informations pratiques
Le label propose une programmation réunissant plusieurs artistes de son univers, offrant un aperçu de la richesse et de la diversité du rap francophone suisse. Une soirée placée sous le signe de la découverte, des performances live et des connexions entre Genève et Paris.
À propos de Colors Records
Fondé à Genève en 2009, Colors Records est un label indépendant qui accompagne le développement d’artistes issus de la scène hip-hop francophone. Porté par une vision artistique forte et un accompagnement sur le long terme, le label s’est imposé comme l’un des acteurs majeurs du rap suisse, contribuant au rayonnement de nombreux artistes en Suisse comme à l’international.
Le samedi 10 Octobre, 19h30 à La Place.
Pour les 10 ans de La Place, Colors Records investit Paris avec une carte blanche dédiée à la scène genevoise.
Le samedi 10 octobre 2026
de 18h30 à 00h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T21:30:00+02:00
fin : 2026-10-10T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T18:30:00+02:00_2026-10-10T00:00:00+02:00
La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/colors-records-live-10-ans
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