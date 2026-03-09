Cols réservés aux cyclistes 2026 Col du Galibier

Col du Galibier Le Monêtier-les-Bains Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Profitez d’une ascension 100 % dédiée aux cyclistes sur les cols mythiques.

.

Col du Galibier Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 98 98 contact@serrechevalier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Passes reserved for cyclists 2026 Col du Galibier

Enjoy a climb that is 100% dedicated to cyclists on legendary mountain passes.

L’événement Cols réservés aux cyclistes 2026 Col du Galibier Le Monêtier-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon