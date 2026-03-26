Marché hebdomadaire du Monêtier Eté Le Monêtier-les-Bains
Marché hebdomadaire du Monêtier Eté Le Monêtier-les-Bains mercredi 8 juillet 2026.
Marché hebdomadaire du Monêtier Eté
Place de l’Eglise Le Monêtier-les-Bains Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-08 07:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-07-08
Flânez au cœur d’un marché aux couleurs de l’été.
.
Place de l’Eglise Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 40 04 monetier@monetier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Monêtier market
Stroll through a colourful summer market.
L’événement Marché hebdomadaire du Monêtier Eté Le Monêtier-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon
Prochains événements à Le Monêtier-les-Bains (Hautes-Alpes)
- Snowkite Masters Le Monêtier-les-Bains — 26 mars 2026
- Cols réservés aux cyclistes 2026 Col du Galibier Le Monêtier-les-Bains — 29 juin 2026
- Cols réservés aux cyclistes 2026 Col du Galibier Le Monêtier-les-Bains — 16 juillet 2026
- Passage du Tour de France Le Monêtier-les-Bains — 25 juillet 2026
- Cols réservés aux cyclistes 2026 Col du Galibier Le Monêtier-les-Bains — 4 août 2026