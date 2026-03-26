Marché hebdomadaire du Monêtier Eté

Place de l’Eglise Le Monêtier-les-Bains Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-08 07:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-07-08

Flânez au cœur d’un marché aux couleurs de l’été.

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Place de l’Eglise Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 40 04 monetier@monetier.com

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English : Monêtier market

Stroll through a colourful summer market.

L’événement Marché hebdomadaire du Monêtier Eté Le Monêtier-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon