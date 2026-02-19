Passage du Tour de France Le Monêtier-les-Bains
Passage du Tour de France Le Monêtier-les-Bains samedi 25 juillet 2026.
Col du Galibier Le Monêtier-les-Bains Hautes-Alpes
Début : 2026-07-25
2026-07-25
Passage de la 20ème étape du Tour de France.
English : Tour de France passage
Passage of the 20th stage of the Tour de France.
