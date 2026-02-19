Passage du Tour de France Le Monêtier-les-Bains

Passage du Tour de France

Col du Galibier Le Monêtier-les-Bains Hautes-Alpes

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

2026-07-25

Passage de la 20ème étape du Tour de France.

English : Tour de France passage

Passage of the 20th stage of the Tour de France.

