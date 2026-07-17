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Coltrane Tribute, 100th Anniversary!, JASS CLUB, Paris

mercredi 23 septembre 2026 · JASS CLUB · Paris

Coltrane Tribute, 100th Anniversary!, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
JASS CLUB
Adresse
141 Rue de Tolbiac, Paris
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Coltrane Tribute, 100th Anniversary! Mercredi 23 septembre, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T19:30:00+02:00 – 2026-09-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T21:30:00+02:00 – 2026-09-23T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Pile cent ans après la naissance du géant John Coltrane, ce concert célèbre l’héritage du saxophoniste qui a profondément marqué l’histoire du jazz. À travers quelques-unes de ses compositions les plus marquantes, Melvin Marquez et son quartet rendent hommage à sa créativité et à la force expressive de sa musique. Une soirée remplie de spiritualité, d’énergie et d’interplay intense. **Melvin Marquez** / saxophone **Noé Huchard** / piano **Géraud Portal** / contrebasse **Lukmil Perez** / batterie & Guests

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/613-Coltrane-Tribute-100th-Anniversary?session=613 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/614-Coltrane-Tribute-100th-Anniversary?session=614 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS
Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H
Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H
Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
19h30 & 21h30Pile cent ans après la naissance du géant John Coltrane, ce concert célèbre l’héritage du saxophoniste qui a profondément marqué l’histoire du jazz.À travers quelques-unes de ses comp …

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