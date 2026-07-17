Coltrane Tribute, 100th Anniversary!, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Coltrane Tribute, 100th Anniversary! Mercredi 23 septembre, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T19:30:00+02:00 – 2026-09-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T21:30:00+02:00 – 2026-09-23T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Pile cent ans après la naissance du géant John Coltrane, ce concert célèbre l’héritage du saxophoniste qui a profondément marqué l’histoire du jazz. À travers quelques-unes de ses compositions les plus marquantes, Melvin Marquez et son quartet rendent hommage à sa créativité et à la force expressive de sa musique. Une soirée remplie de spiritualité, d’énergie et d’interplay intense. **Melvin Marquez** / saxophone **Noé Huchard** / piano **Géraud Portal** / contrebasse **Lukmil Perez** / batterie & Guests

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/613-Coltrane-Tribute-100th-Anniversary?session=613 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/614-Coltrane-Tribute-100th-Anniversary?session=614 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Pile cent ans après la naissance du géant John Coltrane, ce concert célèbre l’héritage du saxophoniste qui a profondément marqué l’histoire du jazz.À travers quelques-unes de ses comp …