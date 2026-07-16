Coltrane Tribute, 100th Anniversary! JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

À travers quelques-unes de ses compositions les plus marquantes, Melvin Marquez et son quartet rendent hommage à sa créativité et à la force expressive de sa musique. Une soirée remplie de spiritualité, d’énergie et d’interplay intense.

Melvin Marquez / saxophone

Noé Huchard / piano

Géraud Portal / contrebasse

Lukmil Perez / batterie

& Guests

Pile cent ans après la naissance du géant John Coltrane, ce concert célèbre l’héritage du saxophoniste qui a profondément marqué l’histoire du jazz.

Le mercredi 23 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 23 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-23T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T19:30:00+02:00_2026-09-23T20:30:00+02:00;2026-09-23T21:30:00+02:00_2026-09-23T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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