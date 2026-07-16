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Coltrane Tribute, 100th Anniversary! JASS CLUB PARIS Paris

mercredi 23 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris

Coltrane Tribute, 100th Anniversary! JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
JASS CLUB PARIS
Adresse
141 Rue de Tolbiac
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 10 à 19 euros.</p>

À travers quelques-unes de ses compositions les plus marquantes, Melvin Marquez et son quartet rendent hommage à sa créativité et à la force expressive de sa musique. Une soirée remplie de spiritualité, d’énergie et d’interplay intense.

Melvin Marquez / saxophone

Noé Huchard / piano

Géraud Portal / contrebasse

Lukmil Perez / batterie

& Guests

Pile cent ans après la naissance du géant John Coltrane, ce concert célèbre l’héritage du saxophoniste qui a profondément marqué l’histoire du jazz.
Le mercredi 23 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 23 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-23T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T19:30:00+02:00_2026-09-23T20:30:00+02:00;2026-09-23T21:30:00+02:00_2026-09-23T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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