Coltrane Tribute, 100th Anniversary! JASS CLUB PARIS Paris
mercredi 23 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
À travers quelques-unes de ses compositions les plus marquantes, Melvin Marquez et son quartet rendent hommage à sa créativité et à la force expressive de sa musique. Une soirée remplie de spiritualité, d’énergie et d’interplay intense.
Melvin Marquez / saxophone
Noé Huchard / piano
Géraud Portal / contrebasse
Lukmil Perez / batterie
& Guests
Pile cent ans après la naissance du géant John Coltrane, ce concert célèbre l’héritage du saxophoniste qui a profondément marqué l’histoire du jazz.
Le mercredi 23 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 23 septembre 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 10 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-23T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T19:30:00+02:00_2026-09-23T20:30:00+02:00;2026-09-23T21:30:00+02:00_2026-09-23T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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