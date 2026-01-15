Combattre la myopie chez l’enfant Troyes
Combattre la myopie chez l’enfant Troyes samedi 6 juin 2026.
Combattre la myopie chez l’enfant
Salle Enorga Troyes Aube
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Catherine Mansat, Présidente de l’Association, présentera les intervenants
– Mr Nicolas LEVEZIEL Professeur des Universités, Chef du Service d’Ophtalmologie au CHU de Poitiers
– Mme Ismahane CHABANI Ophtalmologue et Praticienne en Orthoptie au CH de Troyes
– Laboratoire NANOPTIQUE fabricant français de verres freinateurs de la myopie
– Mr Didier PAPAZ responsable de l’enseigne Optic2000 de l’Aube
Chacun présentera les évolutions pour COMBATTRE LA MYOPIE CHEZ L’ENFANT
Entrée libre et gratuite. .
Salle Enorga Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 41 24 59 09
