Combattre la myopie chez l’enfant Troyes

Combattre la myopie chez l’enfant

Catherine Mansat, Présidente de l’Association, présentera les intervenants

– Mr Nicolas LEVEZIEL Professeur des Universités, Chef du Service d’Ophtalmologie au CHU de Poitiers

– Mme Ismahane CHABANI Ophtalmologue et Praticienne en Orthoptie au CH de Troyes

– Laboratoire NANOPTIQUE fabricant français de verres freinateurs de la myopie

– Mr Didier PAPAZ responsable de l’enseigne Optic2000 de l’Aube



Chacun présentera les évolutions pour COMBATTRE LA MYOPIE CHEZ L’ENFANT



Entrée libre et gratuite. .

Salle Enorga Troyes 10000 Aube Grand Est

