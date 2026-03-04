Comédie : “60 minutes pour sauver mon couple”, Pélousse Paradise, Alès

Comédie : “60 minutes pour sauver mon couple” 13 et 14 mars Pélousse Paradise Gard

16 €, 12 € – de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T21:00:00+01:00 – 2026-03-13T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T19:00:00+01:00 – 2026-03-14T20:30:00+01:00

Pour leurs 20 ans de mariage, les enfants d’Elsa et Roland leur offrent un cadeau pour le moins original : Une partie d’escape game, un jeu d’évasion grandeur nature sur le thème de Roméo et Juliette. Ils ont 60 minutes pour sortir de là.

Épreuves, énigmes et surprises au programme de cette aventure d’autant plus explosive pour ce couple qu’il est sur le point de divorcer ! Une comédie déjantée, rythmée, hilarante et riche en rebondissements.

Pélousse Paradise 3 rue Josué Louche, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 68 22 – 06 03 01 44 54 https://www.pelousseparadise.org [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 01 44 54 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.pelousseparadise.org »}]

Ils ne peuvent plus se voir en peinture, ils devront pourtant vivre ensemble une drôle d’aventure ! Théâtre Humour